Impeachment-Ermittlungen Zeugin bezeichnet Trump-Theorie zur Wahlbeeinflussung durch Ukraine als Lüge

Dies sei „ein fiktionales Narrativ“, das von Russland verbreitet werde, sagte Hill am Donnerstag bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus zu den Impeachment-Ermittlungen gegen Präsident Donald Trump. Hill appellierte an Mitglieder des Kongresses, „nicht politisch motivierte Lügen“ zu verbreiten, die vor allem Moskau in die Hände spielten.