Impeachment-Verfahren Anwälte sprechen von „Lüge“: Trump habe nicht zu Gewalt angestachelt

Donald Trumps Verteidiger haben das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten erneut als ungerecht, verfassungswidrig und politisch motiviert bezeichnet. Trump habe in seiner Rede unmittelbar vor der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger am 6. Januar nicht zu Gewalt aufgerufen, sagte Anwalt Michael van der Veen am Freitag. Die Behauptungen der Demokraten, dass der Republikaner die Demonstranten angestachelt habe, seien eine „absurde und monströse Lüge“, sagte er zu Beginn des Plädoyers der Verteidigung im Senat.