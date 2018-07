Import von Erdölprodukten: USA werfen Nordkorea Verstoß gegen UN-Sanktionen vor

New YorkDie USA werfen Nordkorea vor, mit der Einfuhr von raffinierten Erdölprodukten gegen Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) verstoßen zu haben. Das geht aus einem Dokument hervor, das die US-Regierung an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrat geschickt hat und das die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag eingesehen hat.