In arabischen Ländern Tausende bei pro-palästinensischen Demos

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Anhängerinnen der religiösen, muslimischen Organisation «Jamaat-e-Islami» nehmen in Lahore an einer Demonstration gegen die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen und zur Solidarität mit den Palästinensern teil. Bild: Bild: dpa

In arabischen und muslimischen Ländern versammelten sich am Freitag Tausende Menschen, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und gegen die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen zu demonstrieren. In Ägypten etwa protestierten Gläubige nach dem Freitagmittagsgebet in der Al-Azhar-Moschee, einer wichtigen islamischen Stätte in Kairo, berichtete die Zeitung „al-Shorouk” online.