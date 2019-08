In Hongkong: China soll US-Diplomatin absichtlich in Gefahr gebracht haben

In der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong kommt es seit zwei Monaten immer wieder zu großen Protesten und Ausschreitungen. Auslöser für die Demonstrationen war ein - inzwischen auf Eis gelegter - Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Inzwischen haben sich die Demonstrationen zu einer breiteren Bewegung gegen die Regierung und einschüchternde Polizeigewalt entwickelt. Viele Menschen befürchten zudem zunehmenden Einfluss Pekings auf das Leben in der Finanzmetropole und fordern demokratische Reformen. Am Samstag und Sonntag sind in der Millionenstadt neue Proteste geplant.