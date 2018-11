In Irland und den Niederlanden US-Konzerne nutzen weiter Steuerschlupflöcher in Europa

US-Konzerne wie Apple und Google sparen in Europa jedes Jahr Milliarden Euro an Steuern, indem sie nach wie vor berüchtigte Gestaltungsmodelle in Irland und den Niederlanden nutzen. Die „Double Irish“ und „Dutch Sandwich“ genannten Konstruktionen ermöglichen es den Unternehmen, mit Hilfe von irischen und holländischen Tochtergesellschaften ihre Erlöse fast steuerfrei aus Europa heraus zu schleusen. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat die irische Regierung ihr Double-Irish-Modell offiziell zwar 2015 abgeschafft, eine Schutzklausel erlaubt aber den Nutzern die Fortführung bis 2020. Auch über 2020 hinaus sollen Doppelbesteuerungsabkommen mit Ländern wie Malta oder den Niederlanden sicherstellen, dass US-Konzerne mit einem Standort in Irland kaum Steuern zahlen.