Indien: Chinas Präsident Xi bleibt G20-Gipfel wahrscheinlich fern

In den vergangenen Wochen war spekuliert worden, dass US-Präsident Joe Biden am Rande des Gipfels in Neu-Delhi mit Xi zusammentreffen könnte. Das wäre eine Gelegenheit, um zu versuchen, die durch Handelsstreitigkeiten und zunehmende geopolitische Spannungen belasteten Beziehungen zu verbessern. Xi hatte Biden zuletzt im November letzten Jahres am Rande des G20-Gipfels auf Bali (Indonesien) getroffen.