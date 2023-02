Indienreise des Kanzlers Olaf Scholz im ausgelobten Land

Wenn doch jeder Tag im Leben eines Kanzlers so angenehm beginnen würde wie dieser. Olaf Scholz spaziert über den Campus der SAP Labs in Bangalore, vorbei an Palmen, im Hintergrund zirpen die Vögel. An der Seite von Konzernchef Christian Klein besucht der deutsche Regierungschef den indischen Vorzeigestandort in Bangalore, der aussieht, als hätten die Walldorfer ihre tropische Interpretation des Google-Hauptquartiers in Kalifornien nachgebaut.