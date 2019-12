Indischer Ozean: Iran hält gemeinsames Marinemanöver mit China und Russland ab

Teheran will angesichts der harten wirtschaftlichen Sanktionen der USA seine militärische Zusammenarbeit mit Russland und China ausbauen. In diesem Jahr war es zudem zu einer Reihe von Zwischenfällen im Persischen Golf gekommen. Iranische Spezialeinheiten setzten Tanker fest. Außerdem machten die USA den Iran für einen Angriff auf ein saudisches Ölfeld verantwortlich und verlegten zusätzliche Truppen in die Region.