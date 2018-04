Indisches Grenzgebiet: Mindestens 12 Tote nach Protesten in Kaschmir

Soldaten hätten Tränengas eingesetzt und später auch in die Menge geschossen. Nach Polizeiangaben wurden zudem mehr als 30 Personen verletzt. Einwohner vor Ort sprachen von mindestens 50 Verletzten. In der vorwiegend muslimisch geprägten Region hat sich in der Vergangenheit eine gewalttätige Bewegung gegen die indische Herrschaft gebildet.