Indonesien: Terrormiliz IS reklamiert dritten Anschlag in wenigen Tagen für sich

JakartaDie Terrormiliz Islamischer Staat hat auch für den dritten Anschlag in Indonesien innerhalb von vier Tagen die Verantwortung übernommen. Wie bei den von Familien mit Kindern verübten Anschlägen am Sonntag und Montag in Surabaya bekannte sie sich am Mittwoch zu einem Angriff auf eine Polizeizentrale in der Provinz Riau auf Sumatra, bei dem ein Polizist und vier Angreifer getötet wurden.