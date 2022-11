Industrie: Lkw-Verkehr auf Autobahnen wächst – Frankreich-Fahrten brechen ein

Regional geht die Entwicklung allerdings stark auseinander. Den größten Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gab es im Oktober in Baden-Württemberg mit 2,6 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz wurde mit 2,2 Prozent ein starker Zuwachs gemeldet, gefolgt von Hessen mit 1,6 Prozent. In Sachsen (-0,5 Prozent) und Niedersachsen (-0,9 Prozent) gab es dagegen jeweils einen Rückgang.