Industriekreise Indien will trotz US-Sanktionen iranisches Öl kaufen

Die USA wollen ab dem 4. November Sanktionen verhängen, die den Iran vom Öl-Export abhalten sollen. Damit will die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Islamische Republik zu Neuverhandlungen über ihr Raketen- und Atomprogramm sowie einem Politikwechsel in der Region drängen. Ein Vertreter der US-Regierung sagte indes, die Trump-Administration sei in einem internen Prozess, Ausnahmen von den Sanktionen für Länder zu erwägen, die Öl aus dem Iran beziehen. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hatte vorigen Monat in Indien über derartige Ausnahmen gesprochen. Schlussendlich müssten die Importe iranischen Öls aber auf Null reduziert werden.