 INF-Vertrag: Kreml weist US-Ultimatum zu Abrüstungsvertrag zurück

MoskauRussland hat erneut bestritten, den wichtigsten Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen gebrochen zu haben. „Unsere Position ist bekannt und absolut transparent“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau zu den Gesprächen am Freitag von Vertreten der 29 Nato-Staaten und Russlands in Brüssel. „Wir hoffen darauf, dass man uns hört und erhört.“