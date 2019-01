 INF-Vertrag: Maas sieht Russland in der Pflicht den Frieden mit den USA zu wahren

Berlin/MoskauBundesaußenminister Heiko Maas fordert Russland im Streit über einen der wichtigsten nuklearen Abrüstungsverträge zum Einlenken auf. „Der Schlüssel, um den INF-Vertrag zu bewahren, liegt in Moskau“, sagte der SPD-Politiker der „Welt am Sonntag“. Russland habe den Vertrag „gebrochen, indem es einen verbotenen Marschflugkörper entwickelt und in seine Streitkräfte eingeführt“ habe. Moskau weist das zurück und will sich im Streit um den Vertrag auch nicht von den USA unter Druck setzen lassen.