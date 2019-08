INF-Vertrag: Putin wirft den USA die Unterhöhlung der Weltsicherheit vor

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat den USA vorgeworfen, mit dem Ausstieg aus dem INF-Vertrag die weltweite Sicherheitsstruktur zu unterhöhlen. Die einseitige Beendigung des Abrüstungsabkommens verschlimmere die Lage in der Welt und bringe Sicherheitsrisiken mit sich, sagte Putin am Montag nach Kremlangaben. Der Vertrag von 1987 sah vor, dass beide Seiten auf landgestützte atomare Mittelstreckenraketen verzichten. Die USA begründeten am Freitag den Ausstieg damit, dass Russland mit seinen Waffen seit Jahren gegen das Abkommen verstoße. Putin sagte, die Anschuldigungen der USA seien ausgedacht. Er warnte erneut vor einem Wettrüsten.