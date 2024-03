Inflation Die argentinische Tragödie

Die Einkaufswagen sind trotzdem voll. Löhne haben ein Verfallsdatum. Wer den Wert seines Geldes schützen will, muss es ausgeben. Jetzt. Am besten geht das in Palermo, dem größten Stadtviertel in Buenos Aires. Hier reihen sich Boutiquen an Cafés an Restaurants. Nur angepasst an die Regeln der Inflation. Die Speisekarten haben keine Preise mehr, sondern einen QR-Code. Die Bar- und Restaurantbetreiber aktualisieren ihre Preise digital. Sie kommen sonst nicht hinterher.