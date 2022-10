Inflation in der Türkei: Erdogan: Zinsen werden solange ich im Amt bin fallen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will eigenen Aussagen zufolge dafür sorgen, dass die Zinsen weiter kontinuierlich gesenkt werden, solange er an der Macht ist. „Solange Euer Bruder in dieser Position ist, werden die Zinsen mit jedem Tag, jeder Woche, jeden Monat fallen“, sagte Erdogan bei einer Veranstaltung in der westlichen Provinz Balikesir.