Inflation: Insiderberichte: Biden will offenbar Benzinsteuer aussetzen

US-Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die amerikanischen Verbraucher bei den hohen Spritpreisen entlasten. Biden plane, die Bundessteuer auf Benzin in Höhe von 18,4 Cent pro Gallone (rund 3,8 Liter) vorübergehend auszusetzen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.