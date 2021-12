Inflation Nach Erdogan-Aussagen: Türkische Lira bleibt im Abwärtsstrudel

Die Lira hat in diesem Jahr gegenüber Dollar und Euro mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Allein seit November betragen die Verluste etwa 40 Prozent. Die herben Lira-Verluste verteuern Warenimporte in die Türkei und lasten damit auf der Kaufkraft der Bevölkerung. Mittlerweile hat sich auch der einflussreiche Unternehmerverband Tüsiad für höhere Zinsen ausgesprochen. Erdogan lehnte die Forderung am Wochenende jedoch ab.



