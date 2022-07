Inflation Preiskontrollen und Protektionismus: Warum die Preise in der Schweiz kaum gestiegen sind

Wie es mit der Teuerung in der Schweiz zuletzt weiterging, wird sich noch am Montagmorgen zeigen, wenn die Schweiz ihre Juni-Schätzung vorlegt. In Deutschland sind die Verbraucherpreise im Juni nach erster Schätzung um 7,6 Prozent, in der Euro-Zone um 8,6 Prozent gestiegen. Die Inflationsrate wird in der Schweiz etwas anders berechnet als in der Euro-Zone.