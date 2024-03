Inflation Reduction Act China legt Beschwerde bei WTO wegen US-Zuschüssen für E-Autos ein

Fühlt ein Mitgliedsstaat der WTO sich in seinen Rechten benachteiligt, kann er sich an das Gremium zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten wenden. In der Vergangenheit hatten sich unter anderem die USA über illegale Subventionen der EU für den Flugzeugbauer Airbus beschwert und die EU über ein ähnliches US-Programm für Boeing. Entscheidungen des Gremiums sollen sechs Monate nach der Einsetzung eines Schiedspanels ergehen, dauern aber oft länger. Sollte die WTO zugunsten Chinas entscheiden, könnte die US-Regierung jederzeit Berufung gegen diese Entscheidung einlegen.



Lesen Sie auch: Die absurden Zoll-Drohungen von Donald Trump