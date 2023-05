Inflation SPÖ fordert Grüne in Österreich zum Bruch der Koalition auf

12. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Irgendwann ist genug. Und irgendwann ist jetzt»: Pamela Rendi-Wagner. Bild: Bild: dpa

Die Opposition in Österreich macht die Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen für die hohe Inflation verantwortlich. Während in Ländern wie Spanien, Frankreich und Deutschland die Teuerung bei 3,8 bis 7,9 Prozent liege, seien es in Österreich fast zehn Prozent, sagte die Vorsitzende der sozialdemokratischen SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, in einer Sondersitzung des Nationalrats.