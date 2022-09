Inflation US-Erzeugerpreise steigen nicht mehr so stark

Die US-Notenbank Fed hat die ausufernde Inflation zuletzt mit ungewöhnlich großen Zinsschritten bekämpft. An den US-Terminmärkten wird fest damit gerechnet, dass sie am 21. September einen dritten großen Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten folgen lassen wird. Damit würde der Schlüsselzins auf eine Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent gehievt. Auch eine noch drastischere Anhebung gilt als nicht ausgeschlossen.



