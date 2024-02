Inflation USA 2024 So hoch ist die US-Inflationsrate aktuell

Die Inflation in den Vereinigten Staaten wird am Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, kurz CPI) gemessen. Dieser entspricht in etwa dem deutschen VPI. Er berücksichtigt die Preise von Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten gekauft werden, und misst die durchschnittliche Veränderung dieser Preise im Verlauf der Zeit. Die Inflationsrate wird dann als prozentuale Veränderung des VPI im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angegeben. Das Bureau of Labor Statistics (BLS), welches Teil des US-Arbeitsministeriums ist, ist dafür zuständig und veröffentlicht einmal im Monat die aktuelle Inflationsrate der USA.



