Inflation „Zweistellige Inflationsraten nicht mehr weit entfernt“: das Zinsdilemma der Notenbanken

3,5 Prozent – das wäre ein deutlicher Anstieg. Derzeit liegt der Leitzins in den USA bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Eine Verdoppelung, so fürchten Analysten, könnte die Vereinigten Staaten in die Rezession schicken. Deshalb gibt es durchaus Stimmen, die sich vorstellen können, dass die Notenbank einknickt und ihren Kurs noch einmal abschwächt. „Seit dem letzten Treffen haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert“, so Quincy Krosby, Chief Equity Strategist von LPL Financials, zum Fernsehsender CNBC. „Was die Märkte jetzt hören wollen, ist, was die Fed plant, sollten die wirtschaftlichen Daten weiterhin einen schweren Abschwung signalisieren.“ Auch andere Analysten erwarten, dass spätestens im kommenden Jahr der Leitzins bereits wieder sinken wird.