Inflationsrate Höchststand: Inflation in der Türkei steigt auf 64,8 Prozent

03. Januar 2024

Türkei, Istanbul: Eine Frau kauft auf dem Ortakcilar-Straßenmarkt ein. Die Türkei ist von stark steigenden Verbraucherpreisen geplagt. Bild: dpa Bild:

Hotels und Restaurants sind teurer: In der Türkei stiegen die Verbraucherpreise kräftig an. Jetzt will die Regierung den Mindestlohn um 49 Prozent erhöhen, doch Ökonomen sehen darin ein weiteres Risiko.