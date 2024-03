Influencer im US-Wahlkampf: Es muss nicht Taylor Swift sein

Entscheidend für den Erfolg einer Kampagne ist es, die richtigen Absender zu identifizieren. Die Zahl der Follower ist weniger wichtig. Schon Microinfluencer mit ein paar hundert oder wenigen tausend Followern könnten effektiv sein, erklärt Nichole Brandt, Chefin von Ryegrass. Wichtiger sei die Verankerung in der Ziel-Community – und Tonalität der Internet-Persona. „Politisch light“, nennt Brandt den idealen Wahlkampf-Influencer. Jemand, der nicht ohnehin regelmäßig über Politik poste, aber in der Vergangenheit schon einmal eine gewisse Ausrichtung habe durchblicken lassen. „Für unsere demokratischen Kunden wäre das jemand, der vielleicht einmal bei einer Black-Lives-Matter-Demonstration war oder etwas über das Recht auf Abtreibung gepostet hat“, sagt sie. Um solche Influencer in den Zielmärkten zu identifizieren, nutze die Firma eine von XOMAD entwickelte KI-Software. Beim Erstellen der Posts seien die Influencer weitestgehend frei. „Wir wollen, dass die Posts so authentisch wie möglich sind“, so Brandt. „Das ist schließlich der Grund, warum wir mit ihnen zusammenarbeiten.“ Vor dem Veröffentlichen müssten die Beiträge gleichwohl einmal abgenommen werden – hauptsächlich allerdings, damit sie nicht gegen die rechtlichen Auflagen der Wahlaufsichtsbehörde FEC verstoßen. Die Kollegen, die mit den Republikanern zusammenarbeiten, gehen genauso vor.