Infografik Die russischen Währungsreserven in vier Grafiken

Das wird nicht überall auf der Welt gut ankommen. Viele Länder, allen voran die Ölstaaten, haben ihre Ersparnisse in US-Staatsanleihen angelegt, in der Annahme, es seien liquide Anlagen, die in Krisen eingesetzt werden können. Die Bank of Russia hat daran offenbar nicht geglaubt und in den vergangenen Jahren ihre US-Anleihen in Gold getauscht, das im eigenen Land verwahrt wird. Andere werden folgen.