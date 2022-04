Infografik Gestoppte Russland-Importe: Diese Rohstoffe bietet Kasachstan

Auf der kasachischen Exportbilanz landen außerdem Industrie-Grundstoffe wie Eisen und Stahl (6,8 %) oder Erze (6,7 %) weit oben. Chromiterze benötigt die Industrie beispielsweise, um rostfreie Edelstähle herzustellen oder Oberflächen zu verchromen. Kasachstans Mineralien sind für viele weitere Branchen interessant. Titan zum Beispiel macht Autos oder Golfschläger leichter; Medizintechniker formen daraus Implantate. Cadmium steckt in Batterien, Farbpigmenten oder Beschichtungen. Baryt nutzten Unternehmen zum Beispiel für Farben und Spachtelmassen, Lacke oder Kunststoffe. Und Industriemetalle wie Kupfer oder Zink sorgten nicht zuletzt an den Rohstoffbörsen aufgrund von Preisexplosionen für große Augen. Kasachstan ist ein wichtiger Förderer von Kupfer, das in E-Autos genauso wie in Stromkabeln steckt.