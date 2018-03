„Gerade chinesische Nachrichtendienste“, so werden die Beamten gewarnt, „sind in Netzwerken wie LinkedIn und Facebook aktiv und versuchen seit einiger Zeit intensiv, über diesen Weg nachrichtendienstliche Quellen zu werben.“ Ausgewählt würden dabei meist Personen, die sich schon mal mit China befasst haben. Gerade Nordrhein-Westfalen dürfte dafür ein ergiebiges Feld. Nirgendwo sonst in Europa haben sich in den vergangenen Jahren so viele chinesische Unternehmen angesiedelt, kein anderes Bundesland öffnete sich den Investoren mit solcher Hingabe.