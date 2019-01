Infrastruktur-Investitionen aus China „Wo soll denn die Gefahr liegen?“

WirtschaftsWoche: Herr Meller, George Soros warnte in Davos, China sei mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz unter Präsident Xi Jinping auf dem besten Weg in ein totalitäres System. Sehen Sie solche Gefahren?

Hermann Meller: Bei der Beurteilung des chinesischen Weges muss man berücksichtigen, dass das Konzept einer offenen, einer liberalen Gesellschaft ein westliches Konzept ist und kein chinesisches. Die Chinesen haben es in Teilen übernommen, aber das haben sie getan, um wettbewerbsfähig zu sein und nicht aus Überzeugung. Sie leben seit Jahrtausenden in einem straff zentralistisch geführten Staat, in dem die Regierung einen immensen Vertrauensvorschuss genießt und der Gedanke, dass ein Bürger Abwehrrechte gegenüber dem Staat hat, kaum existiert.