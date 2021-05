Infrastruktur-Programm: Rückschlag für Biden: US-Republikaner sind kategorisch gegen Steuererhöhungen

„Das ist unsere rote Linie“, sagte der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Sein Kollege aus dem Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, verwies auf den Anstieg der Benzinpreise in den USA nach einem Hackerangriff auf eine Pipeline. „Sie werden keinen Republikaner finden, der die Steuern erhöhen wird. Das wäre aus meiner Sicht das Schlimmste, was man in dieser Wirtschaftslage tun könnte.“