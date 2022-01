Initiative der Demokraten: „Verabschiedet das Gesetz zur Freiheit zu wählen“– Biden wird im Kampf um nationale Wahlrechtsreform laut

In einer kämpferischen Rede sagte er, er habe monatelang versucht, in stillen Verhandlungen republikanische Senatoren für das aus zwei Gesetzen bestehende Vorhaben zu gewinnen. „Ich bin es leid, still zu sein“, rief er aus. „Nicht ein einziger Republikaner hat den Mut gezeigt, gegen einen besiegten Präsidenten (Donald Trump) aufzustehen und das Recht der Amerikaner, wählen zu können, zu schützen.“