Initiative: USA wollen Wirtschaftskonzept für „Indo-Pazifik“-Region vorlegen

HongkongIm Zuge der Fokussierung von US-Präsident Donald Trump auf den „indo-pazifischen“ Raum will Außenminister Mike Pompeo eine Reihe von Initiativen für die Wirtschaft in der Region vorlegen. Der „Indo-Pazifik“ sei eine absolute Priorität für Verantwortliche in der US-Regierung und im Kongress, sagte Pompeos Berater Brian Hook am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.