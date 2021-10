Insider: IWF-Direktorium kommt offenbar am Freitag wegen Georgiewa zusammen

Das Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) beschäftigt sich in Kürze erneut mit den Manipulationsvorwürfen gegen IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Ein Sprecher des Fonds sagte am Mittwoch, dass bald eine Überprüfung anstehe. Ein Datum nannte er nicht. Aus Kreisen verlautete indes, dass das Direktorium bereits am Freitag zusammenkommen wolle. Georgiewa werden Manipulationen in ihrer früheren Arbeit bei der Weltbank bei einem Länderranking vorgeworfen. Sie wies die Anschuldigungen zur Wochenmitte abermals zurück.