Insiderbericht Macron will Koalition der Progressiven für Europawahl bilden

ParisFrankreichs Präsident Emmanuel Macron will einem Insider zufolge für die Europawahl ein Bündnis aus progressiven Kräften schmieden, das sich Nationalisten entgegenstellen soll. Die gemeinsame Plattform solle dabei die „gut strukturierten bestehenden politischen Familien“ überwinden, verlautete am Mittwoch aus Kreisen des Präsidialamts in Paris.