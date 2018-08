Insiderbericht: Streit um US-Priester – Türkischer Außenstaatssekretär reist wohl in die USA

AnkaraDie neue türkische Außenstaatssekretär Sedat Önal wird Insidern zufolge angesichts des Streits mit dem Nato-Verbündeten USA mit einer Delegation nach Washington reisen. Dabei solle über die jüngsten Spannungen zwischen beiden Ländern gesprochen werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einem Mitarbeiter des Außenministeriums in Ankara. Zuvor hatte der Sender CNN Türk unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtet, dass sich beide Seiten auf bestimmte Themen verständigt hätten, über die sie noch in dieser Woche beraten wollten.