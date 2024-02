Interessenvertretung EU-Parlament will Amazon-Lobbyisten vor die Tür setzen

28. Februar 2024 | Quelle: dpa

Das Europäische Parlament in Straßburg. Amazon-Lobbyisten soll der Zugang zum Parlamentsgebäude verwehrt werden. Bild: Bild: dpa

Das Europaparlament will mehreren Amazon-Lobbyisten ihre Zugangskarten für Parlamentsgebäude sperren. Es wurde beschlossen, dass 14 Langzeit-Zugangsausweise für Vertreter von Amazon widerrufen und bis auf weiteres keine neuen ausgestellt werden, teilte das Parlament am Abend in Straßburg mit. Hintergrund der Entscheidung ist den Angaben zufolge, dass Amazon nicht darauf eingegangen sei, dass sich Abgeordnete mit der Firma zu Sorgen über die Arbeitsbedingungen bei Amazon austauschen wollte.