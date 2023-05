International Asean-Gipfel: Indonesien ruft zu Frieden in Myanmar auf

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Viele Boote liegen in der Bucht am Hafen von Labuan Bajo, Tor zum Komodo-Nationalpark. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfängt dort diese Woche die Staats- und Regierungschefs des Verbands Südostasiatischer Nationen zu ihrem jährlichen Gipfel. Bild: Bild: dpa

Die indonesische Regierung hat vor dem Beginn des Gipfeltreffens der Asean-Staaten in Labuan Bajo auf der Insel Flores zu einem Ende der Gewalt in Myanmar aufgerufen. Die anhaltende Krise im früheren Birma nach dem Militärputsch vor zwei Jahren ist einer der zentralen Punkte bei den Gesprächen am Mittwoch und Donnerstag. Dem Verband südostasiatischer Staaten gehören zehn Länder an, darunter auch Myanmar. Vertreter der Militärjunta sind aber nicht zu dem Treffen eingeladen.