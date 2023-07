International: Trotz Kritik an Justizreform: USA wollen Militärhilfen für Israel nicht kürzen

Die USA wollen trotz deutlicher Kritik an der Justizreform in Israel die Militärhilfen für das Land nicht einschränken. „Es wird keine Kürzung oder Einstellung der Militärhilfe geben, denn unser Engagement für Israel und unsere Verpflichtung gegenüber Israels Sicherheit ist unumstößlich“, erklärte das US-Außenministerium am Dienstag in Washington.