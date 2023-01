International: Türkei bestellt wieder schwedischen Botschafter ein

Die Türkei hat wieder den schwedischen Botschafter in Ankara wegen eines Protests gegen Präsident Recep Erdogan einbestellt. Ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Ankara erklärte, die Türkei habe am Freitag gegen die Genehmigung einer Demonstration von Sympathisanten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK am Samstag protestiert.