Internationale Atomenergiebehörde: IAEA-Chef Grossi: „Ohne Kernenergie würde sich der CO2-Ausstoß vervielfachen“

Er respektiere den deutschen Atomausstieg, so Grossi. Dieser sei aus politischen Gründen erfolgt, nicht aus technischen: Deutschland sei in der Nukleartechnologie „nicht irgendein Land, sondern führend in der Welt“ gewesen, so der seit Dezember 2019 amtierende IAEA-Direktor. Grossi reist am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Deutschland und trifft unter anderen Außenminister Heiko Maas.