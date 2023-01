Internationale Beziehungen: Finanzminister der USA und Chinas wollen bei Klimaschutz-Finanzierung stärker zusammenarbeiten

US-Finanzministerin Janet Yellen und ihr chinesischer Kollege Liu He haben sich auf eine stärkere Zusammenarbeit bei der Finanzierung der Klimapolitik geeinigt. Wie aus einer Mitteilung des US-Finanzministeriums zu dem Treffen am Mittwoch in Zürich weiter hervorgeht, hat Yellen vor, nach China zu reisen. Zudem wolle sie in absehbarer Zukunft chinesischen Besuch in den USA empfangen.