Internationale Energieagentur: IEA macht Russland für Zuspitzung der Gaskrise in Europa verantwortlich

Russland sei in der Lage, bis zu einem Drittel mehr Gas durch die bestehenden Pipelines zur Verfügung zu stellen, sagte er – was sich auf etwa zehn Prozent des täglichen europäischen Verbrauchs belaufen würde. Dies entspräche in etwa der Menge, die laut Industrievertretern nötig wäre, um eine schwere Knappheit im Falle eines kälteren Wetters, als erwartet wird, zu verhindern.