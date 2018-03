Internationale Presseschau: Trump fällt der Stahlindustrie zum Opfer

Der „ordnete 2002 flächendeckende Zölle auf Stahlimporten an, die je nach Produkt 8 bis 30% betrugen“. Eine „vielzitierte Studie“ hätte jedoch gezeigt, „dass damals mehr Amerikaner (200.000) ihren Job verloren, als in der gesamten Stahlindustrie (187.500) beschäftigt waren. Laut der Studie hätten Bushs Zölle in den USA Engpässe verursacht und die Stahlpreise explodieren lassen. „In der Folge büssten stahlkonsumierende Branchen an Wettbewerbsfähigkeit ein“, schreibt die NZZ.