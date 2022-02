Internationale Verbraucherpreise US-Inflation steigt so schnell wie zuletzt 1982 – Anstieg auf 7,5 Prozent

Die Verbraucherpreise in den USA sind zu Jahresbeginn so rasant gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Januar 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Februar 1982. Von Reuters befragte Experten hatten mit 7,3 Prozent gerechnet nach 7,0 Prozent im Dezember. Aus der Corona-Krise resultierende Materialengpässe und rasant steigende Energiekosten treiben die Inflation in immer luftigere Höhen.

Die überraschend hohe US-Inflation schürt bei Anlegern die Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Dies verhalf dem Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, am Donnerstag zu einem Kursplus von bis zu 0,4 Prozent auf 95,92 Punkte. Dax und EuroStoxx50 drehten dagegen ins Minus und verloren 0,2 beziehungsweise 0,4 Prozent. Staatsanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dadurch stieg die Rendite der zehnjährigen US-Bonds auf bis zu 1,986 Prozent, den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren.