Internationale Videoschalte: Macron droht mit Spaltung des Schengenraums

Merkel betonte, dass engere Kontakte mit islamischen Länder sowie eine Imamausbildung in den EU-Staaten nötig seien. Auch so könne man gegen Radikalisierung vorgehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich am Dienstag mit islamischen Verbänden getroffen, um über eine Ausbildung von Imamen in Deutschland zu reden. Damit soll verhindert werden, dass radikale islamische Prediger aus dem Ausland in Moscheen in Deutschland auftreten.