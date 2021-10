Internationaler Währungsfonds: IWF-Chefin Georgiewa erhält Rückendeckung aus Europa

Das IWF-Direktorium diskutiert im Moment hinter verschlossenen Türen über Kristalina Georgiewas angebliche Rolle in einem Datenmanipulationsskandal der Weltbank. Die Manipulationsvorwürfe sind nach Einschätzung ihrer Anwälte fehlerhaft. In einem Brief an das Exekutiv-Direktorium des IWF argumentiert Rechtsanwalt Lanny Breuer, bei der Bewertung des Falls müssten substanzielle Fehler berücksichtigt werden, die bei der Erstellung der bisherigen Analyse gemacht worden seien. Georgiewa selbst hat die Anschuldigungen bereits mehrfach zurückgewiesen.