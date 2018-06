Internationaler Währungsfonds: IWF lobt nach Kreditzusage Argentiniens Wirtschaftsplan

WashingtonNach der Gewährung von Finanzhilfen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) hat der Internationale Währungsfonds (IWF) den Wirtschaftsplan der argentinischen Regierung begrüßt. „Dieser Plan ist eine solide Grundlage für die in der vergangenen Woche angekündigte Bereitschaftskreditvereinbarung“, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Mittwoch. Sie lobte die „ehrgeizigen Haushaltsziele“ der Regierung von Präsident Mauricio Macri. Auf der anderen Seite würden die Sozialausgaben beibehalten oder sogar erhöht.